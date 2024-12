Ojcem 24 -letniej córki dyktatora ma być Sniażana Mocna, fryzjerka ze Szkłowa, rodzinnego miasta Łukaszenki - podaje Biełsat. Gdy miała 18 lat, ówczesny dyrektor sowchozu Łukaszenka nagrodził ją magnetofonem za zwycięstwo w lokalnym konkursie piękności Miss Pedagogiki. Potem ukończyła uniwersytet lingwistyczny w Mińsku. Na swoim blogu nazywa siebie "dyplomowaną stylistką".

Prezydencka fryzjerka

Po dojściu Łukaszenki do władzy, została prezydencką fryzjerką. W 2000 roku urodziła córkę Kryscinę. Choć wszystko wskazuje na to, że ojcem Krysciny Alaksandrouny Mocnej jest Alaksandr Łukaszenka, stuprocentowaą pewność dałby jedynie test DNA. Dziennikarze zapytali o to Sniażaną Mocnają. To wszystko kłamstwo! - odpowiedziała.

Była Miss szybko zrobiła karierę po urodzeniu córki. W 2002 roku przeszła z MSZ do biznesu - koncernu BiełRosNafta, potem do innej firmy.

Rodzina Łukaszenki

Jedyną oficjalną żoną dykratora jest Halina Łukaszenka. Łukaszenka ma z nią dwóch synów. Najmłodszego syna Łukaszenki, Mikałaja, urodziła w 2004 roku lekarka przywódcy państwa Iryna Abielska. Na publicznych wydarzeniach razem z ojcem Mikałaj zaczął pojawiać się, jeszcze zanim skończył cztery lata. Od tamtej pory regularnie uczestniczył w niemal wszystkich takich wydarzeniach z udziałem ojca, w tym podczas wizyt zagranicznych.

