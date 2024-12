W Paryżu odbyły się uroczystości z okazji otwarcia odnowionej katedry Notre Dame. Obiekt w wyniku pożaru spalił się przeszło pięć lat temu.

Wśród zaproszonych na to wydarzenie byli m.in. prezydent Donald Trump oraz książę William. Obydwaj spotkali się na rozmowy w cztery oczy.

Donald Trump złamał królewski protokół. To zrobił

Przyszły prezydent USA popełnił faux-pas wobec koronowanej głowy. Nie zdarzyło się to zresztą po raz pierwszy.

Do naruszenia królewskiego protokołu doszło podczas wymiany uprzejmości rozpoczynających to spotkanie. Donald Trump popełnił błąd i jako pierwszy wyciągnął dłoń do księca po czym próbował poklepać go po ramieniu. To złamanie brytyjskich zasad savoir-vivre'u. Wedle protokołu w kontakcie z członkami rodziny królewskiej należy poczekać, aż to oni jako pierwsi podadzą rękę. Klepanie po ramieniu to również ogromny nietakt.

Prezydent USA nie pierwszy raz tak się zachował

Książę William, jak widać na nagraniu, uchylił się od poklepania po ramieniu przez Trumpa i choć dobrze to ukrył, widać było, że jest nieco zaskoczony zachowaniem prezydenta USA. Nie pierwszy raz dochodzi do takiej sytuacji. Już wcześniej zdarzało się, że Donald Trump łamał protokół. Spóźnił się m.in. na spotkanie z nie żyjącą już królową Elżbietą II a także nie zachowywał odpowiedniej odległości.