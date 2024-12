McKinley był bardzo dobrym, może świetnym prezydentem – powiedział Trump o Williamie McKinley'u, 25. prezydencie USA, na którego cześć góra otrzymała w 1896 roku swą poprzednią nazwę.

Alaska przywraca tradycyjną nazwę

W 1975 roku stan Alaska oficjalnie przywrócił tradycyjną nazwę góry Denali i naciskał na rząd federalny, by uczynił to samo. Uczynił to dopiero w 2015 roku prezydent Barack Obama, który zrobił to wówczas, jak informował Biały Dom, "w uznaniu sakralnego statusu Denali dla pokoleń rdzennych mieszkańców Alaski".

Brak związku McKinleya z górą

Departament Zasobów Wewnętrznych USA w zarządzeniu z 2015 roku podpisanym przez Obamę, zmieniającym nazwę na Denali, podkreślił, że McKinley nigdy nie odwiedził góry i nie ma "znaczącego historycznego związku z górą ani z Alaską".

Zmianie nazwy sprzeciwia się m.in. republikańska senator z Alaski Lisa Murkowski, która napisała na platformie X, że "istnieje tylko jedna nazwa godna najwyższej góry Ameryki Północnej: Denali".

W języku rdzennych mieszkańców Alaski Denali oznacza "wysoki". Szczyt ma wysokość 6100 m n.p.m.