Mężczyzna został zatrzymany w restauracji McDonald's o godzinie 9:14 czasu lokalnego.

Zatrzymanie w McDonald's i znalezione dowody

Zatrzymany miał przy sobie dwustronicowy dokument, w którym krytykował branżę opieki zdrowotnej. NBC News poinformowała też, że policjanci znaleźli przy nim również tłumik i fałszywy dowód tożsamości z New Jersey na nazwisko Marc Rosario. To samo nazwisko było na fałszywym dowodzie tożsamości mężczyzny z New Jersey, który zameldował się w hostelu na Manhattanie i którego śledczy podejrzewali o zabójstwo.

Zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do Nowego Jorku, gdzie usłyszy zarzuty. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams zapowiedział konferencję prasową, na której omówi sprawę zatrzymania.

Śledczy współpracują z lokalnymi, stanowymi i federalnymi agencjami w celu wyjaśnienia sprawy.

Zamordowany Thompson i jego związek z branżą zdrowotną

Firma zastrzelonego w środę na Manhattanie Thompsona, będąca oddziałem UnitedHealth Group, jest największym prywatnym płatnikiem świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w USA./