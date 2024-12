Generał Andrus Merilo powiedział, że "jest stuprocentowo pewne, że Rosja przygotowuje się do kolejnego ruchu i nie zaprzestanie agresji na Ukrainę". Jego zdaniem wskazują na to działania po stronie rosyjskiej. Jak powiedział, podejrzewa, że chodzi o przygotowania do ataku na kraj NATO, taki jak Estonia lub Finlandia.

Reklama

Widzieliśmy w przeszłości, jak Rosja dąży do osiągnięcia swoich celów strategicznych. Niektórzy mówili kilka miesięcy przed inwazją na Ukrainę, że Rosja nigdy nie zaatakuje swoich sąsiadów. Rosjanie atakowali swoich sąsiadów tak wiele razy, że nie jesteśmy w stanie nawet nadążyć z liczeniem tego- powiedział. Dodał, że "Rosjanie przygotowują się do czegoś".

Generał Andrus Merilo ostrzega

Podkreślił, że atak wroga trzeba zatrzymać już na samym początku i że najpierw muszą przekonać siebie, a później Rosję, że wygrają wojnę. Najważniejsze jest to, że niezależnie od tego, czy uznają, że nasz słaby punkt znajduje się w regionie Morza Bałtyckiego, czy gdzieś indziej, sprawimy, że plany atakującego będą niewykonalne. Musimy najpierw przekonać siebie, a potem Rosjan, że w pierwszej kolejności wygramy następną wojnę. Nie ma dla tego alternatywy - stwierdził gen. Andrus Merilo.

Rosja przygotowuje się do wojny z NATO

Reklama

Ostrzeżenie generała zbiegło się w informacjami w Rosji. W poniedziałek 16 grudnia minister obrony Rosji Andriej Biełousow powiedział, że Moskwa musi być gotowa do walki z sojuszem wojskowym NATO w Europie w ciągu następnej dekady. Biełousow przedstawił szereg zmian i reform, które jego zdaniem są potrzebne, "biorąc pod uwagę charakter przyszłych konfliktów zbrojnych".

Działalność Ministerstwa Obrony opiera się na zapewnieniu pełnej gotowości na każdy scenariusz w perspektywie średnioterminowej, w tym na ewentualny konflikt zbrojny z NATO w Europie w następnej dekadzie – powiedział Biełousow zgromadzonym w jego ministerstwie Putinowi. Biełousow przedstawił szereg zmian i reform, które jego zdaniem były potrzebne, "biorąc pod uwagę charakter przyszłych konfliktów zbrojnych".

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną