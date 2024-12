Wieści o tym, że król Karol III choruje na raka obiegły świat 5 lutego 2024 roku. To wtedy pojawiło się oświadczenie, z którego wynikało, że nowotwór został wykryta u monarchy podczas leczenia powiększenia prostaty.

Król Karol III wciąż jest w trakcie leczenia

Król Karol III postanowił wówczas wycofać się z życia publicznego. Skupił się na leczeniu i odpoczynku. Jak donoszą osoby z bliskiego otoczenia monarchy terapia przynosi efekty. Jego leczenie zmierza w pozytywnym kierunku, a jako że jest to stan kontrolowany, cykl leczenia będzie kontynuowany w przyszłym roku - mówi informator Sky News.

Król Karol III po raz pierwszy pojawił się publicznie po przerwie 30 kwietnia br. Odwiedził wówczas ośrodek leczenia nowotworów w Londynie. Powiedział wówczas do jednej z pacjentek, że on także musi "poddać się leczeniu dziś po południu". Kiedy zapytano go, jak się czuje, odpowiedział: "Wszystko w porządku, dziękuję bardzo, nie jest źle".

Król Karol III "nie wyszedł jeszcze na prostą"

Od tamtej pory Karol III coraz częściej pojawiał się publicznie. Już niebawem pojawić się ma na świątecznym obiedzie z okazji Bożego Narodzenia. Impreza na 100 osób ma odbyć się w Sandringham. Król, choć jak twierdzą źródła "nie wyszedł jeszcze na prostą", ale leczenie przebiega lepiej, niż się tego spodziewano.