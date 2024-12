Po miesiącach zmagania się z nowotworem i terapii, którą musiała przejść z dala od kamer i publicznych wystąpień, księżna Kate wraca do swoich obowiązków. Niedawno wraz z księciem Williama i swoimi dziećmi wzięła udział w koncercie kolędowym w Opactwie Westminster.

Księżna Kate nie odzyskała pełni sił

Jak wynika z informacji informatora magazyny "People" księżna Kate skupia się teraz na "sobie i swojej rodzinie, i słusznie". Nie odzyskała co prawda jeszcze pełni sił, ale jak zauważa sekretarz prasowa królowej Elżbiety, Ailsa Anderson, za każdym razem, gdy pojawia się podczas publicznych wyjść wygląda coraz lepiej.

Znajomi księżnej i osoby z jej bliskiego otoczenia uważają, że to, co przeszła w ostatnich miesiącach zmieniło jej podejście do życia i obowiązków królewskich.

Żona księcia Williama "jest teraz inną osobą"

Nie wróciła do normy, ale widać światełko w tunelu - mówi przyjaciel rodziny królewskiej. Królewska biografka Sally Bedell Smith stwierdziła z kolei, że Kate Middleton skupia się na tym, co dla niej najlepsze.

Nie można przejść przez coś takiego i wyjść z tego bez zmian. Jest teraz inną osobą- stwierdza znawca rodziny królewskiej. Wciąż to czy księżna Kate pojawi się publicznie czy nie, zależy od decyzji lekarzy. Sam książę William ma nadzieję, że w przyszłym roku jego żona będzie razem z nim podróżować za granicę. Gdy odwiedzał Kapsztad, w którym odbierał nagrodę Earthshot, dał do zrozumienia, że liczy na wspólne wyjazdy w 2025 roku.