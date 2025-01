Ogólnie rzecz biorąc, jest to nic innego jak kolejne absolutnie bezpodstawne oskarżenie Rosji. Polska jest dobrze znana z takich bezpodstawnych oskarżeń. Często nawet stara się wieść pod tym kątem prym, w porównaniu z innymi krajami europejskimi - powiedział dziennikarzom Pieskow, cytowany przez propagandową agencję Ria Novosti.

Tusk o rosyjskim sabotażu

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że Rosja planowała akty terroru powietrznego i to nie tylko wobec Polski, ale też linii lotniczych na całym świecie. Premier podkreślił po spotkaniu z przebywającym w Warszawie prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że "akty sabotażu, różne wersje wojny, jaką Rosja wypowiedziała całemu cywilizowanemu światu, nie tylko Ukrainie, wymagają wspólnych działań". Polska odgrywa kluczową rolę w Europie w kontrakcjach wobec aktów sabotażu i dywersji, które organizuje nie tylko na polskim terenie Rosja - dodał.

Dodał, że niektóre akty sabotażu czy przygotowania do dywersji miały charakter bardzo dramatyczny.Ostatnie informacje, nie będę wchodzić w szczegóły, mogę tylko potwierdzić zasadność obaw, że Rosja planowała akty terroru powietrznego, nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych na całym świecie- powiedział premier.

Akcja rosyjskich służb

Amerykański dziennik "New York Times" opisuje akcję rosyjskich służb, która planowały umieszczać samozapalające się paczki kurierskie na pokładach samolotów latających na trasach transatlantyckich. Ryzyko poważnego wypadku było realne – skomentował minister bezpieczeństwa krajowego USA, Alejandro Mayorkas.

Tajna operacja miała polegać na umieszczaniu samozapalających się paczek kurierskich na pokładach samolotów lecących do USA i Kanady. Kiedy Rosjanie zrozumieli, w jaki sposób paczki przedostały się przez systemy kontroli ładunku powietrznego i ile czasu zajęło im dotarcie na statek, następnym krokiem wydawało się wysłanie ich samolotami lecącymi do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie po dotarciu do celu wywołały pożary.