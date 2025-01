Nowe prawo w Iraku. 9-latki mogą wyjść za mąż

We wtorek, 21 stycznia, iracki parlament przegłosował trzy ustawy, w tym poprawki do ustawy o prawie rodzinnym - poinformowała agencja Associated Press. Nowe prawo w Iraku legalizuje zawieranie związków małżeńskich przez dzieci. Przyjęte zmiany zwiększają władzę islamskich sądów w kwestii prawa rodzinnego, takich jak małżeństwa, rozwody czy dziedziczenie. Ostateczna decyzja o zgodzie na udzielenie małżeństwa będzie leżała w rękach duchownego, który będzie kierował się własną interpretacją islamskiego prawa. W Iraku będzie możliwe regulowanie zasad dla różnych przedstawicieli grup religijnych.

Agencja Associated Press informuje, że może to oznaczać możliwość zawierania ślubów nawet przez 9-letnie dziewczynki, na co zezwala część wyznawców szyizmu. Irakijczycy wyznania sunnickiego będą mogli zawierać małżeństwo od 15. roku życia. Dotychczasowe prawo (obowiązujące od 1959 roku) umożliwiało Irakijczykom zawieranie związków małżeńskich po ukończeniu 18 lat. Zwolennicy nowych przepisów przekonują, że mają one dostosować lokalne prawo do zasad islamu, a także uniezależnienie od wpływu Zachodu.

Nowe prawo w Iraku. "Dotarliśmy do końca praw kobiet i dzieci"

Przeciwnicy nowego prawa w Iraku wskazują, że nowe przepisy zagrażają prawom kobiet i dzieci. - Dotarliśmy do końca praw kobiet i końca praw dzieci w Iraku - powiedział Mohammed Juma, prawnik i przeciwnik zmian prawa w Iraku. Podobnego zdania jest Intisar al-Mayali, członkini Irackiej Ligi Kobiet, która nowe przepisy powiedziała, że nowe prawo "będzie miało katastrofalne skutki dla praw kobiet i dziewcząt". Zmiany w prawie nie tylko umożliwiają wchodzenie w małżeństwa dzieci, ale także są niekorzystne dla kobiet w przypadku rozwodu, wsparcia finansowego po rozstaniu i dziedziczenia.