Co się stało z wielorybami w Tasmanii?

W okolicach rzeki Arthur na zachodnim wybrzeżu Tasmanii, ponad 150 wielorybów zostało wyrzuconych na brzeg. Okazało się, że były to grindwale – ssaki morskie, które nie potrafiły wrócić do oceanu. Pomimo prób ratunkowych, które podejmowali eksperci, ich sytuacja pogarszała się, a rozburzone warunki oceaniczne nie pozwalały na ich uratowanie. Większość z nich zginęła lub została uśpiona, aby zminimalizować ich cierpienie.

Reklama

Dlaczego wieloryby osiadły na plaży?

Zjawisko masowych wyrzutek wielorybów na brzeg nie jest nowością. Jednak w tym przypadku wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, w tym silne wiatry i wzburzone morze, sprawiły, że nie udało się ich uratować. Grindwale, ważące od 500 kilogramów do trzech ton, były zdezorientowane, zmęczone i z trudem radziły sobie z powrotem na głębsze wody. Niestety, po wielu godzinach na plaży, musiały zostać poddane eutanazji.

Jakie są szanse na przeżycie wyrzuconych wielorybów?

Według naukowców i ekspertów, wieloryby mogą przetrwać jedynie około sześciu godzin na lądzie, po czym ich stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Niska szansa przeżycia, zwłaszcza w przypadkach masowych wyrzutów, jest jednym z powodów, dla których władze podejmują decyzję o eutanazji, by zapobiec dalszemu cierpieniu tych majestatycznych zwierząt.

Co to oznacza dla przyszłości grindwali?

Reklama

Zjawisko masowych wyrzutów może mieć wpływ na ekosystem morskiej fauny i flory. Naukowcy wciąż badają przyczyny, które mogą prowadzić do takich zdarzeń – od chorób, przez zmiany w nawigacji dźwiękowej, aż po zakłócenia spowodowane działalnością człowieka. Jest to ostrzeżenie, które skłania do głębszej refleksji nad wpływem, jaki mamy na naszą planetę i jej mieszkańców.

Co zrobić, jeśli spotkam wyrzuconego na brzeg wieloryba?

W przypadku znalezienia wyrzuconego na brzeg wieloryba należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi i nie zbliżać się do zwierzęcia, aby uniknąć zagrożenia dla siebie i innych.