"Pomyślcie: umiarkowanie udany komik, Wołodymyr Zełenski, namówił Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 mld dolarów, aby rozpocząć wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, wojnę, której on, bez USA i Trumpa nigdy nie będzie w stanie zakończyć" - napisał prezydent USA Donald Trumo, przekonując, że Zełenski "wykonał okropną robotę", a "miliony ludzi niepotrzebnie zginęły".

"Ukraina ponosi winę za rosyjską agresję"

Dzień wcześniej Trump po raz kolejny zasugerował, że Ukraina ponosi winę za rosyjską agresję, bo mogła "dogadać się" z Rosją i zapobiec wojnie. Odniósł się w ten sposób do żądań Kijowa, by być przy stole podczas rozmów USA z Rosją. Te szokujące wypowiedzi wywołały liczne komentarze na całym świecie.

"Wszystko wskazuje na to, że Ukraina będzie musiała nauczyć się, by nie traktować już Stanów Zjednoczonych jako sojusznika” – napisał francuski "Les Echos". "W stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą jesteśmy blisko rozłamu, biorąc pod uwagę bardzo agresywne oświadczenia Trumpa i jego zespołu” – ocenił francuski dziennik., precyzując, że "w każdym razie nie jesteśmy już bardzo daleko od punktu, z którego nie ma powrotu".

Ukraina bez USA?

Jaki los czekałby Ukrainę bez tak potężnego sojusznika jak USA? Powiedzmy to szczerze – bez USA będzie nam bardzo trudno. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby utrzymać ich wsparcie dla Ukrainy. Jak mówi znane ukraińskie przysłowie, "jeden w polu nie jest wojownikiem". To jest moja odpowiedź w kontekście Stanów Zjednoczonych. Poza tym ta współpraca ma wyraźnie dwustronny i wzajemnie korzystny charakter. Jeśli chodzi o Europę, to nie da się sobie wyobrazić globalnego bezpieczeństwa kontynentu europejskiego bez Ukrainy. I bez naszej bohaterskiej armii, obecnie największej w Europie, zahartowanej w największej wojnie od czasów II wojny światowej - powiedziałgenerał Kyryło Budanow dla Defence24.pl.

Przestrzegł także przed działaniami Rosji, które mają na celu osłabienie poparcia Polski dla Ukrainy.Rosja zawsze starała się i nadal będzie próbować wbijać klin w nasze relacje, ale ufamy mądrości naszych narodów i rządów. Mamy wspólną, wielką i chwalebną historię. A Rosja zawsze była dla nas przeciwnikiem, a często wręcz wrogiem. I wspólnie wielokrotnie ją pokonywaliśmy - przypomniał.