"Jeśli wojna, czy to celna, handlowa, czy jakakolwiek inna, jest tym, czego chcą USA, to jesteśmy gotowi walczyć do końca" – oświadczyła ambasada ChRL w Stanach Zjednoczonych we wpisie opublikowanym w środę w mediach społecznościowych. To reakcja na zwiększenie do 20 proc. ceł na import towarów z Chin do tego kraju.