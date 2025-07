Kreml zadeklarował w niedzielę, że Rosja dąży do pokoju z Ukrainą, jednak nadrzędnym celem pozostaje osiągnięcie jej własnych założeń. To odpowiedź na propozycję Ukrainy dotyczącą kolejnej rundy rozmów pokojowych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się również do zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących sankcji.