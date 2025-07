Prezydent Zełenski wyraził wdzięczność Trumpowi za wsparcie sankcji, ale podkreślił, że 50-dniowy termin to po prostu więcej czasu na śmierć i zniszczenia w jego kraju. Putin zmarnował czas prezydenta Trumpa – ocenił. Zełenski apeluje do USA, Kongresu i prezydenta o natychmiastowe wzmocnienie sankcji. Im prędzej to mogłoby być zrobione, tym lepiej – zaznaczył. Ukraiński przywódca jasno stwierdził, że Władimir Putin "nie jest gotowy na kompromisy", aby zakończyć konflikt.

Trump proponuje ultimatum i surowe cła

Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że jeśli Rosja nie dojdzie do porozumienia w sprawie wojny w Ukrainie w ciągu 50 dni, Stany Zjednoczone wprowadzą surowe cła wobec Moskwy (nawet do 100 proc.) i sankcje na jej partnerów handlowych. Trump poinformował również, że USA wyślą Ukrainie uzbrojenie, ale sojusznicy z NATO zapłacą za nie. We wtorek Trump nie wykluczył skrócenia 50-dniowego terminu, jeśli Rosja nie podejdzie do rozmów poważnie.

Jak Trump może rzucić Putina na kolana?

Zełenski wierzy, że Trump ma realną możliwość, aby "rzucić Putina na kolana". Może to osiągnąć, przyspieszając surowe sankcje, które mogłyby wywołać "społeczny wybuch" w Rosji. On musi to poczuć – dodał ukraiński prezydent, podkreślając konieczność zdecydowanych działań.