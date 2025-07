Nie, nie powinien celować w Moskwę – podkreślił Trump.

Leavitt: To wyrywanie słów z kontekstu

Wcześniej we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times" podał, że Trump zapytał w rozmowie Zełenskiego, czy byłby w stanie zaatakować Moskwę, gdyby Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie broń dalekiego zasięgu.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła w oświadczeniu dla "Newsweeka", że "prezydent Trump jedynie zadał pytanie, a nie zachęcał do dalszego zabijania". Zarzuciła też dziennikowi "FT", że "jest znany z wyrywania słów z kontekstu".

Trump: Po 50 dniach będą taryfy i sankcje

Jeśli nie będziemy po 50 dniach mieć umowy, będą taryfy i sankcje – dodał Trump. Ocenił, że to nie jest długi okres.

Dzień wcześniej Trump zapowiedział, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Rosją w sprawie wojny w Ukrainie, ogłosi surowe "taryfy wtórne". Jak przekazał agencji Reutera przedstawiciel Białego Domu, Trump miałby nałożyć 100-procentowe cła na Rosję i sankcje wtórne na kraje, które kupują ropę z Rosji.

Umowa handlowa z Indonezją

Trump odniósł się też do ogłoszonej przez niego we wtorek umowy handlowej z Indonezją. Zgodnie z ustaleniami Indonezja będzie płacić USA cło w wysokości 19 proc., natomiast USA nie będą obowiązywać żadne taryfy. Strona amerykańska uzyska też pełen dostęp do indonezyjskiego rynku. Prezydent przekazał, że trwają prace nad podobnymi umowami z innymi krajami.

W ubiegłym tygodniu Indonezja otrzymała od Trumpa pismo, w którym zapowiedział, że od 1 sierpnia ten kraj będzie płacić cło w wysokości 32 proc.

Wizyta Trumpa w Szkocji

Prezydent poinformował też, że podczas zbliżającej się wizyty w Szkocji, zaplanowanej na 25-29 lipca, zamierza spotkać się z brytyjskim premierem Keirem Starmerem i rozmawiać z nim o umowie handlowej, zawartej między USA i Wielką Brytanią. Trump ma wtedy również odwiedzić swoje ośrodki golfowe, Turnberry i Aberdeen.