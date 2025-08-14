Wirusolog z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) podkreśliła, że formalnie pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła. Spodziewaliśmy się, że WHO ogłosi koniec pandemii z końcem 2024 r., ale tak się nie stało. Formalnie nadal mamy pandemię. Natomiast widać wyraźnie, że ona spowolniła – zaznaczyła wirusolog.

Powiedziała, że wirus zaczyna pojawiać się sezonowo w dwóch falach: letniej i jesienno-zimowej .Podkreśliła, że omikron (wariant wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19) występuje w kilku tysiącach różnych subwariantów, które pojawiają się naturalnie w wyniku modyfikacji materiału genetycznego.

Nowy wariant covid

W Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy widoczne jest zwiększenie zachorowań wywołanych najnowszym subwariantem nazwanym przez media stratusem. W związku z tym spodziewamy się, że także w Polsce liczba zakażeń wzrośnie – dodała.

Wyjaśniła, że obserwowany przez WHO subwariant stratus wywołuje objawy chorobowe występujące i cechujące ogólnie wariant omikron. To zajęcie górnych dróg oddechowych, kaszel, katar, czyli przeziębieniowe objawy, które u osób starszych mogą przybrać poważniejszą formę. Dlatego warto wykonać test, czy jest się zakażonym – zaznaczyła.

Co ze szczepieniami?

Podkreśliła, że niepokoi ją brak informacji na temat aktualnych szczepień, czyli czy i kiedy pojawią się w Polsce szczepionki przeciwko COVID-19: mRNA i białkowa firmy Novavax. Powiedziała, że dobrą wiadomością jest, że istniejące szczepionki będą reagować na nowy subwariant, gdyż wciąż mamy do czynienia z głównym wariantem SARS-CoV-2, czyli omikronem.

Powiedziała, że szczepienia przeciwko COVID-19 najbardziej poleca się osobom starszym, których układ odpornościowy słabnie i mogą poważniej przechodzić zakażenie wirusem, osobom cierpiącym na choroby onkologiczne albo z zaburzeniami odporności.

Mniej działań ubocznych szczepionek

Zaznaczyła, że cały czas trwają badania nad podniesieniem skuteczności szczepionek na COVID-19 i ograniczeniem działań ubocznych. Powiedziała, że amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła nową generację szczepionki mRNA Moderny – mNexspike, która ma mniejszą ilość materiału genetycznego i mniejszą częstość występowania działań niepożądanych. Podkreśliła, że nie zastąpi ona tradycyjnych szczepionek przeciwko COVID-19, ale będzie proponowana osobom starszym.

PAP zapytała Ministerstwo Zdrowia, kiedy będą dostępne szczepionki przeciwko aktualnemu wariantowi wirusa SARS-CoV-2 i ile szczepionek kupiła lub zamówiła Polska. Do publikacji depeszy PAP nie otrzymała odpowiedzi.

Szczepionki w trakcie rejestracji

Na stronie internetowej Pacjent.gov.pl jest informacja, że nie ma dostępnych szczepionek przeciw COVID-19 i od 29 lipca do czasu zakupu nowych szczepionek nie ma możliwości zaszczepienia się. Zaznaczono, że zgodnie z rekomendacjami ekspertów Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sezonie epidemicznym 2025/2026 powinny być stosowane szczepionki przeciw wariantowi LP.8.1 wirusa.

Podkreślono, że takie szczepionki są obecnie w trakcie rejestracji i nie są jeszcze dostępne. Na razie nie są wystawiane nowe skierowania na szczepienia, a wystawione przed 5 lipca będą ważne do czasu pojawienia się nowej szczepionki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pandemię COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 ogłosiła 11 marca 2020 r.