Manewry na Pacyfiku

Korea Południowa, Japonia i Stany Zjednoczone przeprowadzą coroczne ćwiczenia obronne "Freedom Edge", które rozpoczną się 15 września. Manewry, rozgrywane na wodach międzynarodowych na południowy wschód od wyspy Czedżu, mają na celu zwiększenie zdolności operacyjnych sił powietrznych, morskich i cybernetycznych w obliczu zagrożeń nuklearnych i rakietowych ze strony Korei Północnej – poinformowało południowokoreańskie wojsko.

Jednocześnie - jak podaje południowokoreańska agencja Yonhap - siły USA i Korei Południowej od poniedziałku przeprowadzą pięciodniowe ćwiczenia symulacyjne "Iron Mace”, które skupią się na integracji amerykańskich zasobów nuklearnych z konwencjonalnymi zdolnościami Seulu w celu odstraszania zagrożeń ze strony Pjongjangu.

Korea Północna reaguje na ćwiczenia

Kim Jo Dzong określiła te działania jako kontynuację wrogiej postawy. Lekkomyślne prężenie muskułów przez USA, Japonię i Koreę Południową w niewłaściwym miejscu (...) z pewnością przyniesie niekorzystne konsekwencje – stwierdziła.

Wtórował jej wysoki rangą urzędnik Pak Dzong Czon, który zapowiedział, że jeśli "wrogie siły” będą kontynuować pokazy siły, Korea Północna podejmie "wyraźniejsze i silniejsze" środki zaradcze - podała KCNA w osobnej depeszy.

Władze w Pjongjangu tradycyjnie krytykują manewry Korei Płd. z udziałem USA i Japonii, uznając je za próby inwazji, i w przeszłości reagowały na nie testami broni. Seul i Waszyngton utrzymują, że mają one charakter czysto obronny.