W rozmowie Netanjahu z Sanim brał udział również prezydent USA Donald Trump, który przyjmuje w poniedziałek izraelskiego premiera w Białym Domu - poinformowała izraelska telewizja Kanał 12.

Według stacji Netanjahu przeprosił za naruszenie katarskiej suwerenności, a podczas rozmowy poruszono też temat ewentualnego odszkodowania dla rodziny zabitego w nalocie Katarczyka.

Sensacyjne przeprosiny Netanjahu. Przeprosił emira Kataru za atak na Dohę

Izrael przeprowadził 9 września nalot wymierzony w kierownictwo Hamasu rezydujące w stolicy Kataru, Dosze. Nie ma informacji o tym, by w ataku zginęli liderzy tej grupy.

Katar wraz z Egiptem i USA jest pośrednikiem w prowadzonych od miesięcy rozmowach na temat rozejmu w Strefie Gazy. Doha jest też ważnym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie.

Władze Kataru - podobnie jak cały świat arabski - zareagowały stanowczą krytyką Izraela, oskarżając go nie tylko o podważanie stabilności w regionie, ale i sabotowanie negocjacji dotyczących Gazy. Rokowania po raz kolejny utknęły w impasie.

Przeprosimy mają więc kluczowe znaczenie dla zintensyfikowanych w ostatnich dniach wysiłków Trumpa na rzecz zawarcia pokoju w Gazie - skomentował Kanał 12.

Amerykański prezydent przedstawił w ostatnich dniach nowy plan zakończenia konfliktu i zapowiada, że jest on bliski zaakceptowania przez obie strony. Propozycja jest głównym tematem poniedziałkowego spotkania Trumpa z Netanjahu.

Według mediów 21-punktowy plan Trumpa zakłada m.in. trwałe zakończenie wojny, uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, utworzenie tam tymczasowej palestyńskiej administracji i wprowadzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, a także zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę tego terytorium.