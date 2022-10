Częściowe zaćmienie słońca. Zobacz ZDJĘCIA

We wtorek nastąpiło częściowe zaćmienie Słońca. W przypadku Warszawy rozpoczęło się o godz. 11.14. Było to najgłębsze zaćmienie widoczne z naszego kraju od ponad 7 lat. Ogólnie zaćmienie było widoczne w całej Europie, z wyjątkiem południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Było też widoczne w północno-wschodniej Afryce, w północno-zachodniej Azji, a także w północnej części Oceanu Indyjskiego. Faza maksymalna wyniosła 0,86 w środkowej Azji. Momenty następowania zaćmień Słońca ludzie potrafili przewidywać już w starożytności. Współcześnie zaćmienia całkowite są wielką atrakcją turystyczną i gromadzą bardzo wiele osób, które przyjeżdżają w pas zaćmienia całkowitego nawet z dalekich zakątków świata, aby obejrzeć to zjawisko.

