W niedzielę von der Leyen poinformowała, że koncern AstraZeneca dostarczy na unijny rynek dodatkowo 9 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 w pierwszym kwartale br.; w sumie w tym okresie ten koncern farmaceutyczny dostarczy 40 mln dawek

40 mln to jednak tylko połowa dostaw, do jakich pierwotnie w pierwszym kwartale 2021 roku zobowiązała się AstraZeneca. Pod koniec stycznia brytyjsko-szwedzka firma zapowiedziała, że zamiast zakontraktowanych na pierwszy kwartał 80 mln dawek będzie w stanie dostarczyć tylko 31 mln. Tłumaczyła to niższą od spodziewanej wydajnością jednej z fabryk.

W piątek Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę AstraZeneca po pozytywnej ocenie Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkowym zatwierdzeniu preparatu dla osób w wieku od 18 lat. Szczepionka ma być podawana w dwóch dawkach, przy czym drugą należy podać w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszej.

KE zawarła z AstraZeneca umowę na dostawę 300 mln dawek szczepionki, z opcją dokupienia kolejnych 100 mln.