Ekspert klasy światowej

Gościem Piotra Nowaka w programie Jest Temat był dr Daniel Szeligowski, ceniony na całym świecie ekspert ds, strategii pokojowej na Ukrainie, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Jak Ukraina może wygrać wojnę?

Reklama

- Nie uważam, by Plan Zwycięstwa Ukrainy ogłoszony przez Zelenskiego jest kontrowersyjny. Wiemy dokładnie co jest potrzebne, by tę wojnę wygrać. Po pierwsze – broń, po drugie – gwarancje bezpieczeństwa – mówił w rozmowie z Dziennik.pl dr Daniel Szeligowski.

Trump a wojna na Ukrainie

- Uważam, że ten plan został napisany pod kątem Donalda Trumpa, dlatego zawiera element transakcyjności – Ukraińcy dostaną od USA broń, a w zamian wpuszczą Amerykanów na rynek surowcowy - wskazał Szeligowski