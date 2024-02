Warszawa powinna być na to gotowa. Rozdzielnik czy nie rozdzielnik [pakt migracyjny – red.] – ale gdzie, jeśli nie do Warszawy ci ludzie będą przyjeżdżać? To Warszawa jest miastem oferującym najwięcej możliwości rozwoju – mówi w Radiu ZET.

Magdalena Biejat podkreśla, że nie może być tak, by za mechanizmami wzajemnego wsparcia nie szła polityka włączania migrantów do życia społecznego. - Błędem jest brak pomysłu, w jaki sposób takie osoby mają zostać pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, by nie tworzyły się getta, by te osoby miały szansę na edukację. Ręce do pracy są potrzebne i by nie pracowały te osoby za psie pieniądze, bo to będzie obniżało szansę na dobrą pracę polskich pracowników – ocenia.

Zdaniem współprzewodniczącej Razem, Polska powinna być w UE traktowana jako kraj, który przyjmuje bardzo dużo migrantów i powinna za to dostawać od Unii wsparcie.