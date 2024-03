Powodem możliwych zmian w rządzie miałyby być wybory do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy z ministrów i wiceministrów (wśród nich wymieniany jest na przykład Krzysztof Śmiszek) mają zamiar w nich startować - twierdzi "Super Express",

Partie jeszcze nie ułożyły list wyborczych, ale - jak wynika z informacji gazety - pojawiają się już nazwiska polityków, którzy chcieliby ubiegać się o mandat. Według "SE" na tej liście są też członkowie gabinetu Donalda Tuska. Ich start w wyborach wymusiłby rekonstrukcję rządu.

Jeden z informatorów gazety na pytanie o motywy, odrzekł, że "prawdziwa władza jest w Warszawie, za to prawdziwe pieniądze w Brukseli". I to właśnie motywy finansowe miałyby sprawić, że ministrowie nie odżegnują się od kandydowania do europarlamentu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024.

Ministrowie dementują

Pojawiające się pogłoski o rekonstrukcji rządu zgodnie dementują politycy koalicji rządzącej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o spotkanie liderów koalicji, odrzekł, że takich rozmów nie było. Jego zdaniem w koalicji "pojawiają się emocje" i stąd mogą wynikać takie plotki.

Pogłoskom tym zaprzeczał także wiceszef MON Paweł Zalewski. Podkreślił, że nic o tym nie wie.

Ile zarabia minister…

Zarobki ministrów reguluje ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz doprecyzowujące jej treść rozporządzenie prezydenta w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zgodnie z treścią tych dokumentów, zarobki członków rządu zależą od kwoty bazowej, która widnieje w ustawie budżetowej. W 2023 roku kwota ta wynosi 1 789,42 zł brutto. W przypadku ministrów, kwotę tę należy pomnożyć przez 7,84. Zatem konstytucyjny minister zarabia obecnie 14 tys. 29 zł brutto złotych miesięcznie. Do tego doliczyć należy jeszcze dodatek funkcyjny. W tym przypadku kwotę bazową mnoży się przez 2,10. Łącznie daje to miesięczną kwotę rzędu 17 tys. 786 zł brutto.

…a ile europoseł

Europosłowie z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła to prawie 10.000 euro brutto (ponad 7,5 tys. euro na rękę). Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają też ryczałt na utrzymanie biura, zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji w europarlamencie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę.