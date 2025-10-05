Czy 5 października 2025 jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj zrobimy zakupy?
W Polsce w 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, czyli dni, w które większość sklepów i galerii handlowych będzie otwarta mimo zakazu handlu w niedziele. Warto pamiętać, że za złamanie zakazu handlu w niedziele grożą kary finansowe, a w przypadku uporczywego naruszania przepisów nawet kara ograniczenia wolności.
Czy 5 października 2025 roku to niedziela handlowa?
Nie, niedziela 5 października 205 roku nie jest niedzielą handlową, a to oznacza, że podlega zakazowi handlu. Co więcej, w październiku 2025 roku nie ma niedziel handlowych, wszystkie są niehandlowe. Najbliższa niedziela handlowa nastąpi dopiero 7 grudnia.
W tych miejscach zrobimy zakupy w niedziele niehandlowe
Zakaz handlu w niedziele nie dotyczy jednak niektórych placówek, takich jak sklepy na stacjach benzynowych, apteki, cukiernie, kwiaciarnie czy punkty gastronomiczne, a także sklepów, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel. W niedziele niehandlowe otwarte więc mogą być:
- apteki i punkty apteczne,
- stacje paliw płynnych,
- zakłady lecznicze dla zwierząt,
- placówki handlowe, gdzie przeważa sprzedaż kwiatów,
- placówki handlowe, których działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, kuponów z grami i wyrobów tytoniowych,
- placówki pocztowe, gdzie przeważa działalność usług związana z pocztą,
- placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej,
- placówki handlowe w zakładach hotelarskich,
- placówki handlowe w zakresie kultury, sportu, turystyki, wypoczynku i oświaty,
- miejscach handlu organizowanych na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez,
- piekarnie, cukiernie, lodziarnie.
Harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku
Niedziele handlowe w 2025 roku wypadają w następujące dni:
- 26 stycznia,
- 13 kwietnia,
- 27 kwietnia,
- 29 czerwca,
- 31 sierpnia,
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
W grudniu 2025 roku wprowadzono trzy niedziele handlowe (7, 14 i 21 grudnia), co jest zmianą względem wcześniejszych lat, aby umożliwić dłuższy okres zakupów przedświątecznych. Wyjątkiem jest Wigilia (24 grudnia), która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Podsumowując, w 2025 roku handel w niedziele jest możliwy tylko w wymienione wyżej osiem dni, a poza nimi sklepy są zamknięte, z wyjątkiem placówek zwolnionych z zakazu.
