Ile kosztuje miejsce na cmentarzu w Polsce w 2025 roku? Oto ceny

Zakup miejsca na cmentarzu to ważna decyzja, która wiąże się nie tylko z kosztami finansowymi, ale także z formalnościami i obowiązkami na przyszłość. W Polsce opłaty za prawo do korzystania z grobu zwykle dotyczą 20-letniego okresu, po którym konieczne jest wniesienie opłaty prolongacyjnej, aby przedłużyć użytkowanie. Wysokość opłat jest zróżnicowana i zależy od lokalizacji nekropolii, charakteru cmentarza (komunalny, parafialny) oraz wybranego rodzaju grobu - ziemnego, murowanego czy w kolumbarium.

Reklama

Koszty miejsc na cmentarzach w dużych miastach

W największych polskich miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk ceny miejsc na cmentarzach komunalnych założono na poziomie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych za 20 lat użytkowania:

Grób ziemny pojedynczy kosztuje od około 3 000 do 3 500 zł i więcej za 20 lat. W Warszawie roczna opłata za użytkowanie grobu ziemnego wynosi około 175 zł.

Groby murowane są znacznie droższe, ich koszt może sięgać 5 000–15 000 zł, a w niektórych przypadkach nawet więcej, zależnie od materiałów i lokalizacji.

Nisze w kolumbarium na urnę kosztują od około 1 000 zł w mniejszych miejscowościach do 4 600-8 000 zł na dużych cmentarzach miejskich.

Na przykład, w Krakowie opłaty za grób ziemny na 20 lat wynoszą przeciętnie około 1 646 zł, a w Warszawie cena miejsca na cmentarzu komunalnym może sięgać 5 000–15 000 zł.

Koszty miejsc na cmentarzu w mniejszych miejscowościach i na wsiach

W mniejszych miejscach i na terenach wiejskich koszty są znacznie niższe:

Cena za miejsce na cmentarzu ziemnym waha się od około 500 do 2 000 zł za 20 lat.

Na wsiach lub mniejszych miastach opłaty mogą zaczynać się od 720 do 1 500 zł za użytkowanie miejsca.

Groby ziemne są tu najczęściej tańsze niż w dużych miastach, ale także obowiązuje tu zasada prolongaty po upływie 20 lat.

Dodatkowe koszty i prolongaty

Opłata za wykupienie miejsca na cmentarzu to zazwyczaj jedynie pierwsza z serii wydatków. Po upływie okresu użytkowania grobu (najczęściej 20 lat) konieczne jest uiszczenie opłaty prolongacyjnej, aby nie doszło do likwidacji pochówku. Koszt prolongaty jest często porównywalny z pierwotną opłatą lub może być odrobinę wyższy. W praktyce oznacza to, że koszty pochówku są powtarzającym się obciążeniem finansowym dla rodzin zmarłych.

Ile kosztuje miejsce na cmentarzu w Polsce w 2025 roku? - podsumowanie

W 2025 roku wykupienie miejsca na cmentarzu w Polsce kosztuje od kilkuset złotych w mniejszych miejscowościach do kilkunastu tysięcy złotych w dużych aglomeracjach, zwłaszcza za groby murowane i nisze w kolumbarium. Opłaty te dotyczą najczęściej 20-letniego prawa do grobu, które po tym okresie musi zostać przedłużone za kolejną opłatą prolongacyjną. Planowanie i znajomość tych kosztów pomaga uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek zarówno finansowych, jak i formalnych.