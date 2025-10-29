Ile kosztują stroiki i wiązanki na Wszystkich Świętych 2025? Oto ceny

Na polskich cmentarzach w 2025 roku królują zarówno stroiki tradycyjne, jak i nowoczesne kompozycje kwiatowe. Koszty zaczynają się już od około 25 zł za mniejsze stroiki ze sztucznych kwiatów, a za bardziej rozbudowane i żywe wiązanki trzeba zapłacić nawet do 200–250 zł. Gdzie i jak szukać najlepszych ofert?

Reklama

Cena i rodzaje stroików/wiązanek na Wszystkich Świętych w 2025 roku

W 2025 roku ceny stroików i wiązanek na Wszystkich Świętych w Polsce znacznie się różnią w zależności od materiału i wielkości.

Najtańsze stroiki wykonane ze sztucznych kwiatów można kupić już od 25 do 60 zł.

Wiązanki średniej wielkości, często z chryzantem lub wrzosów, kosztują od około 79 zł do 150 zł.

Bardziej okazałe kompozycje z żywych kwiatów, takich jak lilie czy róże, mogą kosztować od 200 do nawet 250 zł.

Najdroższe, duże stroiki z wykwintnych kwiatów sięgają powyżej 250 zł.

Gdzie kupić stroiki i wiązanki przed Wszystkimi Świętymi?

Stroiki i wiązanki są dostępnew kwiaciarniach, na targowiskach miejskich, w sklepach ogrodniczych i sieciach marketów budowlanych z działem florystycznym. Popularne są także zakupy przez internet.

Na miejskich targowiskach ceny stroików zazwyczaj wahają się od 40 do 220 zł w zależności od lokalizacji i oferty.

Sieci sklepów oferują niższe ceny, ale często węższy wybór kompozycji.

Wiązanki i stroiki na Wszystkich Świętych. Trendy i porady na 2025 rok

W tym roku obserwuje się trend łączenia klasycznych chryzantem z nowoczesnymi dodatkami, takimi jak ozdobne gałęzie czy wstążki. Coraz częściej wybierane są również stroiki ekologiczne, z naturalnych materiałów i żywych roślin. Przy planowaniu zakupów warto uwzględnić, że niższe ceny można znaleźć poza głównymi cmentarzami i w okresie wcześniejszym przed 1 listopada.

Ile kosztują stroiki i wiązanki na Wszystkich Świętych 2025? - podsumowanie

Koszt stroików i wiązanek na Wszystkich Świętych w 2025 roku zależy od wielkości, rodzaju kwiatów i miejsca zakupu, zaczynając od około 25 zł na małe sztuczne stroiki, a sięgając do 250 zł za okazałe, żywe aranżacje. Planując wydatki na ten cel, warto porównać oferty i rozważyć zakup wcześniej, by skorzystać z atrakcyjniejszych cen i szerszego wyboru.