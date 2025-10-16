Natychmiast wezwano służby ratunkowe. Na miejscu pracuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, są ambulansy, policja i strażacy. Ranni są transportowani do szpitali — przekazał RMF FM Jakub Nawrocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Groźny wypadek w Wielkopolsce. Bus z dziećmi rozbił się na drzewie

Według ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady, w pojeździe znajdowało się pięć osób: trójka dzieci w wieku od 5 do 7 lat oraz dwoje dorosłych — kierowca i przedszkolanka.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Stan poszkodowanych również nie został oficjalnie określony.

Droga krajowa nr 15 na odcinku między Wrześnią a Gnieznem została zablokowana. Służby apelują o ostrożność i wybór tras alternatywnych. Śledczy będą ustalać okoliczności zdarzenia.

