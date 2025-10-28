To sytuacja bez precedensu w skali europejskiej. Wniosek prokuratury jest bardzo obszerny, zawiera 150 stron. Najpoważniejszy zarzut to stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą — powiedział Żurek podczas konferencji prasowej.

Minister zaznaczył, że dokument złożony w Sejmie jest oparty na solidnym materiale dowodowym. Sprawa jest bardzo poważna, bezprecedensowa. Nie pamiętam takiego przypadku, żeby w Europie były minister sprawiedliwości miał tego typu zarzuty - dodał.

Ziobro trafi do aresztu? Żurek: To sytuacja bez precedensu w Europie"

Według Waldemara Żurka, śledczy wskazują na nieprawidłowe wykorzystanie środków Funduszu Sprawiedliwości, który z założenia miał służyć ofiarom przestępstw oraz wspierać osoby opuszczające zakłady karne. Wiemy dobrze, że Fundusz Sprawiedliwości miał dwa cele: pomoc ofiarom przestępstw oraz pomoc postpenitencjarną dla osób pozbawionych wolności. Zdaniem prokuratury te środki zostały wydatkowane w sposób absolutnie niedopuszczalny, sprzeczny z przepisami prawa. Chodziło o to, żeby ukryć przekazanie tych środków Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i wydatkować w sposób niewłaściwy — mówił minister.

Jak zapowiedział resort sprawiedliwości, w najbliższych dniach do opinii publicznej mają trafić kolejne szczegóły dotyczące sprawy.

Źródło: ONET, PAP