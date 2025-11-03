Gen. Czesław Kiszczak odszedł 5 listopada 2015 roku. Podobnie jak generał Wojciech Jaruzelski był uważany za kontrowersyjną postać.

Generał Kiszczak został pochowany bez asysty wojskowej

Gdy zmarł Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat. Poinformowano, że pogrzeb generała Czesława Kiszczaka nie odbędzie się na warszawskich Powązkach Wojskowych. W ostatniej drodze zmarłemu nie towarzyszyła również asysta wojskowa.

Gdzie znajduje się grób Czesława Kiszczaka?

Pogrzeb generała Czesława Kiszczaka odbył się 7 listopada 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. To był jedyny cmentarz, którego administracja nie miała problemu z pochówkiem komunistycznego dygnitarza. Na pogrzebie obecna była jedynie rodzina oraz przyjaciele.

W tym samym grobie pochowana została jego żona Maria Teresa Kiszczak. Zmarła 17 kwietnia 2024 roku. Miała 88 lat. Męża poznała przypadkiem w pociągu. Kiszczak był wówczas oficerem kontrwywiadu wojskowego. Wdowa po generale kilka lat temu chciała za 90 tys. złotych sprzedać akta, które znajdowały się w jej domu, prezesowi IPN.

Grób Czesława Kiszczaka i jego żony jest nieco odsunięty od pozostałych mogił. To skromna nagrobna płyta. Obok pomnika stoi ławeczka. Widok skłania do refleksji.

Kim był generał Czesław Kiszczak?

Generał Czesław Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego. Był również jednym z członków Wojskowej Rady Odrodzenia Narodowego po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Został uznany za winnego śmierci górników w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek, do której doszło krótko potem. Skazano go również prawomocnie za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.