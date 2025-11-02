Grób Edwarda Gierka. Gdzie został pochowany?

Na cmentarzu w Sosnowcu tak jest co roku. To właśnie tu znajduje się grób Edwarda Gierka. To polityk czasów PRL i I sekretarz Komitetu Centralnego KC PZPR, który przez wielu Polaków pamiętających tamte czasy wspominany jest z nostalgią i szacunkiem. Uznawany jest za tego polityka czasów PRL, który bardzo dobrze rządził krajem w tamtych czasach.

Tak wygląda grób Edwarda Gierka. Co piszą internauci?

1 listopada na grobie Edwarda Gierka co roku pojawia się mnóstwo zniczy i kwiatów. Tak było i w tym roku. Na facebookowym profilu "Sosnowiec Moje Miasto" zamieszczono nagranie, na którym po zmroku widać setki migających płomieni. Tak właśnie wygląda grób Edwarda Gierka.

Co roku o I sekretarzu KC PZPR pamiętają nie tylko bywalcy tego cmentarza i mieszkańcy Sosnowca, ale również turyści, którzy lata 70., czyli czas "epoki gierkowskiej" bardzo dobrze pamiętają.

Edward Gierek zmarł 24 lata temu. Wśród wpisów, które zamieszczone zostały pod nagraniem jest wiele pozytywnych. Ich autorzy z nostalgią wspominają czasy jego rządów. Wielu internautów podkreśla w nich, że Gierek bardzo zasłużył się dla Polski.

To był prawdziwy patriota, dziś rządzący próbują sprzedać to co przez dekadę wybudował - wieczna hańba PO. We wtorek wszyscy do Katowic - pisze jeden z internautów. Ten Człowiek zrobił bardzo dużo dobrego dla Kraju; Walczył o dobrobyt; Pokój jego duszy! - pisali inni.

Kim był Edward Gierek w czasach PRL?

Edward Gierek był I sekretarzem KC PZPR w latach 1970-1980. Został zapamiętany jako ten, który chciał zmodernizować i rozwinąć gospodarczo Polskę. By mogło do tego dojść bazował na kredytach zagranicznych. Za jego czasów rozpoczęto dynamiczne inwestycje w przemysł i infrastrukturę, m.in. budowę nowych dróg, bloków mieszkalnych, zakładów przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Hasłem rozpoznawczym "epoki gierkowskiej" było zdanie "Aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej". Sytuacja Polski zaczęła się pogarszać pod koniec lat 70. m.in. ze względu na nadmierne zadłużenie i błędy w zarządzaniu gospodarką.

Edward Gierek został odsunięty od władzy w 1980 roku. Era jego rządów od tamtej pory kojarzona była z poważnymi problemami finansowymi i gospodarczymi, jakie miała PRL. Edward Gierek zmarł w 2001 roku w Cieszynie. W 2022 roku powstał film fabularny "Gierek". W postać I sekretarza KC PZPR wcielił się Michał Koterski.