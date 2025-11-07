Jesienny falstart z letnim akcentem

Pierwsze dni listopada były pod wpływem ciepłego powietrza, docierającego aż znad północnej Afryki, co pozwoliło na nienaturalnie wysokie, jak na ten czas, temperatury. Mieszkańcy Małopolski cieszyli się 21 stopniami, a na zachodzie kraju termometry wskazywały nawet 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na listopad 2025. Idzie arktyczne uderzenie

Ten ciepły epizod ma się jednak szybko zakończyć. W prognozach widać wyraźną zmianę cyrkulacji, która sprowadzi nad Polskę arktyczne masy powietrza. Choć na początku ochłodzenie będzie stopniowe, z temperaturami oscylującymi wokół 10-15 stopni, to w perspektywie kolejnych tygodni sytuacja ma się znacząco zaostrzyć.

Pierwszy całodobowy mróz przewidywany jest na około 16 listopada 2025. Choć początkowo ma być niewielki, może przynieść już opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Arktyczna masa ma spływać szerokim strumieniem, a w przypadku pojawienia się wyżu, który przyniesie rozpogodzenia, temperatury będą bardzo niskie. W najzimniejszych regionach, zwłaszcza na wschodzie i północy, maksymalne temperatury w ciągu dnia mają nie przekraczać 2-4 stopni Celsjusza, a mrozy nocami i o porankach będą coraz silniejsze.

Rekordowy mróz w Polsce

Największe emocje wzbudzają jednak bardziej radykalne prognozy długoterminowe, które, choć obarczone niepewnością, wspominają o możliwości pojawienia się mrozu zbliżonego do historycznych minimów. Portal twojapogoda.pl przypomina, że rekordowy mróz w listopadzie na nizinach zanotowano 18 listopada 1965 roku w Zamościu, gdzie temperatura spadła do -25 stopni Celsjusza.

Chociaż meteorolodzy studzą emocje, stwierdzając, że na powtórzenie tak ekstremalnych warunków nic nie wskazuje, to jednak najnowsze prognozy sygnalizujące napływ powietrza, które w rejonie Syberii przynosi -40 stopni i kilkumetrowe zaspy, podsycają obawy przed wyjątkowo srogim końcem listopada.

Prognoza pogody na listopad 2025

Podsumowując, najbliższe tygodnie będą dla Polski okresem intensywnych kontrastów pogodowych – od niespotykanego ciepła, do nagłego i silnego uderzenia zimy. Czas przygotować się na mróz i wyciągnąć z szaf cieplejsze ubrania, zanim jesień na dobre ustąpi miejsca surowej aurze.