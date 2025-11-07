Ważny komunikat Poczty Polskiej: Tego dnia wszystkie placówki zamknięte, nawet te 24h

Z kolei w poniedziałek, 10 listopada, wszystkie oddziały będą czynne zgodnie z regularnym harmonogramem. Najdłużej otwarte placówki będą dostępne dla klientów maksymalnie do godziny 22. Tego dnia listonosze będą pracować normalnie, a przesyłki będą doręczane według planu.

W weekend poprzedzający święto, czyli 8 i 9 listopada (sobota i niedziela), poczta będzie działać według standardowego, weekendowego rozkładu. Po dniu wolnym, w środę 12 listopada, placówki wznowią pracę w zwykłych godzinach – te otwarte najwcześniej rozpoczną obsługę klientów między 6.00 a 8.00 rano.

Warto pamiętać, że oddziały znajdujące się w budynkach instytucji publicznych lub w galeriach handlowych mogą dostosować godziny otwarcia do harmonogramu działania tych miejsc.

Poczta Polska zaleca sprawdzenie aktualnych godzin pracy konkretnej placówki przed wizytą – można to zrobić na stronie: placowki.poczta-polska.pl.