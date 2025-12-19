Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej. Jak zginęła Miss Polski?

Sierpień 1996 roku. Agnieszka Kotlarska, Miss Polski 1991 i pierwsza Polka, która zdobyła tytuł Miss International, zostaje brutalnie zamordowana przed swoim domem we Wrocławiu. Zabójca zadaje jej śmiertelne ciosy nożem. W ataku ranny jest również jej mąż, wszystko odbywa się na oczach dwuipółrocznej córki.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Jerzy często chodził pod ten dom, nie zawsze była w nim Agnieszka, bo często wyjeżdżała za granicę, miała różne zobowiązania. Tego dnia wiedział, że są. Okna było otwarte, trawnik skoszony, więc stał i czekał. Nie musiał długo czekać, bo Agnieszka i jej mąż wybierali się na spacer, mieli zrobić zakupy - opowiada o dniu zbrodni Ewa Wilczyńska.

Zabójstwo Miss Polski. Co w dniu zbrodni pierwszy raz powiedziała mężowi?

Zdążyli wsiąść do auta, kiedy on podszedł i zaczął się dobijać, że chciałby porozmawiać z Agnieszką. Ona nie chciała z nim porozmawiać. Wtedy tak naprawdę pierwszy raz powiedziała mężowi, że to jest chyba ten mężczyzna, który za nią chodzi, który wydzwania - mówi Ewa Wilczyńska w Dzienniku Kryminalnym.

Właśnie tak wyglądały pierwsze minuty tragicznej sytuacji, która doprowadziła do śmierci Agnieszki Kotlarskiej. Ewa Wilczyńska, autorka książki "Zabić Miss" w tym odcinku Dziennika Kryminalnego nie tylko rekonstruuje ostatnie dni i godziny życia Agnieszki Kotlarskiej.

Kim był zabójca Agnieszki Kotlarskiej? "Nagle używał trzeciej osoby"

Reklama

Kreśli też psychologiczny portret zabójcy, czyli Jerzego, który sam siebie nazywał "Krasnoludkiem" i który dopuścił się tej zbrodni. Gdy z nim rozmawiałam i dochodziliśmy już do momentu samego zabójstwa, to było znaczące, że on przestawał opowiadać, że to on coś zrobił. Nagle zaczynał używać trzeciej osoby. Tak jakby to wydarzyło się niezależnie od niego - mówi Ewa Wilczyńska.

Zabójstwo Miss Polski. Córka Kotlarskiej dorastała w cieniu lęku ojca

W Dzienniku Kryminalnym Ewa Wilczyńska opowiada również o samej Agnieszce Kotlarskiej. Dziewczynie, która popchnięta do kariery modelki przez ambicję matki, wspina się na kolejne szczeble kariery, jeździ po świecie, pracuje dla najlepszych projektantów i marek. Jaka była? Czego się bała?

Co dawało jej największą satysfakcję i spełnienie? Jak wyglądał jej związek z mężem, który był od niej starszy o dekadę? Jak dziś z perspektywy czasu do śmierci Agnieszki Kotlarskiej podchodzi jej córka, która dorastała w cieniu lęku ojca o jej życie i zdrowie. Czy mieszka w Polsce? Czy jest podobna do swojej matki? Tego dowiecie się z tego odcinka Dziennika Kryminalnego.