"W ubiegłych latach uczestniczyłem w nim jako prezes IPN, a tym roku pierwszy raz wezmę udział w jego obchodach jako prezydent"- napisał Karol Nawrocki w artykule dla portalu "Wszystko co najważniejsze". Prezydent zauważył, że "obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku, to jeden z ważniejszych dni w polskim kalendarzu".

O spotkaniu ponad podziałami

"Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia" - zachęcił w nagraniu prezydent. Mówił, że Marsz Niepodległości "to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada”. "Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami" - podkreślił. Jak dodał, w tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Jeden naród - silna Polska”. "To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę" - powiedział.

Trasa Marszu Niepodległości w Warszawie. O której wystartuje?

11 listopada Marsz Niepodległości przejdzie ulicami stolicy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego. Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego. Manifestację od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Przemarsz rozpocznie się po godz. 14 tuż po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego. Wcześniej, od godz. 9 do godz. 14 w pasażu Szymborskiej przy Pałacu Kultury i Nauki będzie działać Miasteczko Niepodległości. To strefa edukacyjna i patriotyczna z atrakcjami dla rodzin. O godz. 11 w kościele pw. Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny. O godz. 13 na rondzie Dmowskiego uczestnicy odmówią różaniec.

Ograniczenia w ruchu w Warszawie

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na liczne utrudnienia. W stolicy rozpoczynają się przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zmiany w ruchu i objazdy obowiązywać będą od piątku do wtorku 11 listopada. Od popołudnia w poniedziałek 10 listopada możliwe będą utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym m.in. w rejonie placu Piłsudskiego i Krakowskiego Przedmieścia. Autobusy będą kierowane na trasy objazdowe. Tego dnia wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się Capstrzyk Niepodległości. Pomiędzy godz. 16.30 a 19.30 plac zostanie zamknięty dla ruchu pomiędzy ulicami Królewską i Wierzbową.

"Autobusy linii 106, 107, 111, 128, 175 będą kierowane na trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Ponadto, w godzinach 19.30-22.00 na placu Zamkowym zaplanowano zgromadzenie, a następnie przemarsz Krakowskim Przedmieściem, Tokarzewskiego-Karaszewicza na plac Piłsudskiego. "Policja może zdecydować o czasowym wstrzymaniu ruchu na wybranych ulicach. Na objazdy mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503" - przekazał ZTM.