Wypadek wydarzył się w sobotę, 8 listopada, rano. Po godz. 8 zachodniopomorskie służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o groźnym wypadku na trasie S3.

Szybka akcja ratunkowa

Na miejsce wypadku natychmiast skierowano zastępy JRG i OSP, które zabezpieczyły teren akcji. Przyjechał także Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM). Po rannych przyleciało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR).

Reklama

Ranni w szpitalu

"Trzyletnie dziecko z urazem zostało natychmiast przewiezione śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Kobietę również, z urazem kręgosłupa i twarzy, przetransportowano do szpitala" - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak informuje komenda policji w Pyrzycach, trwa ustalanie przyczyn wypadku.