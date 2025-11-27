O sprawie poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.

Groźby wobec Donalda Tuska

Śledczy oskarżyli mieszkańca powiatu krasnostawskiego, Mirosława P. o kierowanie gróźb karalnych wobec premiera Donalda Tuska i funkcjonariusza Służby Więziennej. Dodatkowo podejrzany miał ukraść w warunkach recydywy trzy wózki sklepowe warte ok. 1 tys. zł.

Reklama

Według ustaleń śledczych w maju br. mężczyzna zadzwonił na numer telefonu "Gorącej Linii" Radia RMF FM i domagał się działań wobec konkretnego funkcjonariusza Zakładu Karnego w Chełmie. Wypowiedział przy tym groźby karalne m.in wobec prezesa Rady Ministrów i tego strażnika.

Mirosław P.: Poniosła mnie fantazja

60-latek przyznał się do kierowania gróźb. Wyjaśniał, że "poniosła go fantazja" ze względu na to, że po wyjściu na wolność ma zastrzeżenia do zachowania funkcjonariusza SW. Natomiast do kradzieży wózków sklepowych się nie przyznał.

Co grozi 60-latkowi?

Reklama

Mirosław P. objęty jest dozorem policji. Ma też zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Sprawę rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy w Zamościu. Za zarzucane 60-latkowi czyny grozi nawet 5 lat więzienia.