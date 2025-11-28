Snaepid prowadzi dochodzenie epidemiczne ws. ogniska odry na Podkarpaciu

Jak przekazał w komunikacie Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, nowe podejrzenia zachorowania na odrę nie zostały odnotowane od wtorku. Ale w ognisku pozostaje jeszcze siedem osób (przypadki podejrzane), które oczekują na wyniki badań laboratoryjnych.

Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w celu przerwania szerzenia się choroby. Objął nadzorem epidemiologicznym osoby mające bezpośredni kontakt z chorymi.

Odra to wirusowa choroba zakaźna, a jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Wirus przenosi się głównie drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej. Okres wylęgania choroby to najczęściej 10 do 12 dni.

Objawy odry są podobne do silnego przeziębienia i grypy. Należą do nich wysoka gorączka, silny kaszel i katar. Później pojawia się charakterystyczna wysypka (plamki i grudki na skórze), a także zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek) i nadwrażliwość na światło (światłowstręt).

Szczepionki przeciwko odrze to najlepszy sposób na ochronę

Służby sanitarne przypomniały, że szczepionka przeciw odrze to najlepsza ochrona – nie tylko zapobiega zachorowaniu, ale także chroni przed poważnymi powikłaniami, szczególnie neurologicznymi. Dwie dawki szczepionki są wyjątkowo skuteczne – chronią przed chorobą co najmniej 95 proc. zaszczepionych dzieci.

W Polsce szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) jest obowiązkowe i darmowe. Podaje się je dzieciom w dwóch dawkach: pierwszą między 13. a 14. miesiącem życia, drugą w 6. roku życia. Pełną ochronę mają tylko osoby, które przechorowały odrę lub przyjęły obie dawki szczepionki.

Więcej informacji na temat szczepień udzielają lekarze rodzinni oraz pielęgniarki. Dorośli, którzy nie wiedzą, czy byli szczepieni lub chorowali na odrę, a mieli kontakt z osobą zakażoną, powinni zgłosić się na szczepienie – można je wykonać w dowolnym momencie.

W związku z tym, że jednocześnie krążą wirusy odry, grypy, RSV oraz COVID-19, służby sanitarne radzą, by stosować ogólne środki ostrożności, takie jak: noszenie maseczek ochronnych, częste mycie rąk i dbanie o higienę i jeśli to możliwe – unikanie dużych skupisk ludzi.