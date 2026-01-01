Najważniejsze zmiany w pigułce

Od 1 stycznia 2026 r. e‑Doręczenia to podstawowy kanał doręczania pism urzędowych dla obywateli i firm.

Osoby i firmy z aktywnym ADE będą otrzymywać pisma elektroniczne - mają one moc prawną równą doręczeniu listem poleconym.

Dla osób i podmiotów bez ADE obowiązuje model hybrydowy: pismo może zostać wydrukowane i doręczone tradycyjnie przez Pocz­tę Polską, jednak proces ten jest stopniowo wygaszany.

ePUAP będzie wykorzystywany tylko w określonych przypadkach, zgodnie z przepisami.

Reklama

Dlaczego to się zmienia?

Wdrożenie e‑Doręczeń ma na celu uproszczenie i ujednolicenie komunikacji z administracją publiczną, przyspieszenie doręczeń oraz zmniejszenie obiegu papieru. Nowe rozwiązanie pozwala na bezpieczne elektroniczne doręczenie pism z zachowaniem terminów i mocy prawnej doręczeń tradycyjnych.

Jakie pismo będziesz dostawać elektronicznie?

Do e‑Doręczeń będą trafiać przede wszystkim pisma urzędowe - decyzje, wezwania, postanowienia, zawiadomienia oraz inne doręczenia administracji publicznej. Oznacza to, że terminy (np. na odwołanie) zaczynają biec od daty doręczenia w systemie e‑Doręczeń – dlatego ważne jest, aby aktywnie korzystać ze skrzynki.

Co zrobić krok po kroku - jak założyć skrzynkę do e‑Doręczeń (ADE)

Wejdź na stronę gov.pl/e‑doręczenia lub portal Poczty Polskiej dedykowany e‑Doręczeniom. Wypełnij wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) - podasz podstawowe dane i adres e‑mail kontaktowy. Podpisz i złóż wniosek elektronicznie (profil zaufany, e‑dowód lub podpis kwalifikowany) - jeśli nie masz profilu zaufanego, możesz go założyć przez bank lub ePUAP. Odbierz wiadomość e‑mail z informacją o utworzeniu ADE i aktywuj skrzynkę zgodnie z instrukcją. W skrzynce ustaw e‑mail do notyfikacji oraz (opcjonalnie) numer telefonu - to ułatwi otrzymywanie powiadomień o nowych przesyłkach.

Jeżeli prowadzisz firmę - złóż wniosek o ADE przez Biznes.gov.pl lub odpowiednie e‑usługi dla przedsiębiorców i pamiętaj o wskazaniu osoby administrującej skrzynką.

Co jeśli nie założysz ADE?

Dla osób i firm, które nie mają skrzynki ADE, nadal przewidziano model hybrydowy: pismo wysłane elektronicznie może zostać wydrukowane w ośrodku Poczty Polskiej i doręczone tradycyjnie. Jednak proces ten jest etapowo wygaszany, więc brak ADE może oznaczać wolniejsze doręczenia oraz dodatkowe koszty organizacyjne (druk, przesyłka). Ponadto brak rejestracji utrudni korzystanie z niektórych e‑usług i może wydłużyć załatwianie spraw administracyjnych.

Co muszą zrobić firmy i urzędy?

Firmy powinny zarejestrować ADE jeśli jeszcze tego nie zrobiły - od 2025 r. obowiązek dotyczy już wielu przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek stosowania e‑Doręczeń przez organy publiczne stał się powszechny.

Urzędy publiczne muszą łączyć swoje e‑usługi z e‑Doręczeniami i posiadać aktywne adresy do doręczeń elektronicznych.

Reklama

Praktyczne porady

Ustaw powiadomienia: podaj adres e‑mail i ustaw powiadomienia, żeby nie przegapić doręczenia (terminy zaczynają biec).

podaj adres e‑mail i ustaw powiadomienia, żeby nie przegapić doręczenia (terminy zaczynają biec). Sprawdź pełnomocników: jeśli nie korzystasz osobiście ze skrzynki, wyznacz osobę, która będzie odbierać korespondencję (administrator skrzynki).

jeśli nie korzystasz osobiście ze skrzynki, wyznacz osobę, która będzie odbierać korespondencję (administrator skrzynki). Archiwizuj ważne dokumenty: zapisuj pdf‑y z e‑Doręczeń - to pełnoprawne dokumenty elektroniczne.

zapisuj pdf‑y z e‑Doręczeń - to pełnoprawne dokumenty elektroniczne. Zabezpiecz konto: używaj silnych haseł i, jeśli to możliwe, dwuskładnikowego logowania tam, gdzie jest dostępne.

FAQ - szybkie odpowiedzi

Czy e‑Doręczenie ma taką samą moc prawną jak list polecony? Tak - pismo doręczone za pośrednictwem e‑Doręczeń ma moc prawną równą tradycyjnemu doręczeniu listem poleconym. Czy ePUAP znika całkowicie? Nie - ePUAP nadal będzie funkcjonować, ale jego rola ograniczy się do przypadków wskazanych w odrębnych przepisach. Czy Poczta Polska nadal będzie dostarczać przesyłki tradycyjne? Tak - Poczta Polska będzie obsługiwać doręczenia tradycyjne w modelu hybrydowym tam, gdzie ADE nie zostanie założone, jednak rola papierowych awiz będzie się zmniejszać.

Najważniejsze kontakty i linki. Gdzie załatwić sprawę?

Strona informacyjna e‑Doręczeń - gov.pl/e‑doręczenia

Procedura i wniosek o ADE - portal e‑Doręczeń / Poczta Polska

Wniosek dla przedsiębiorców - Biznes.gov.pl

W skrócie

Rok 2026 przynosi istotny krok w cyfryzacji komunikacji z administracją - e‑Doręczenia mają uprościć i przyspieszyć doręczenia pism urzędowych. Jeśli chcesz sprawnie załatwiać sprawy w urzędach i nie ryzykować opóźnień, załóż skrzynkę ADE już dziś.