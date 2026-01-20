Bezpłatna komunikacja w Krakowie

Krakowski urząd miasta poinformował w komunikacie, że ze względu na przekroczenie średniej stężenia pyłów PM10 ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie miasta powyżej 150 µg/m3, wprowadzona została bezpłatna komunikacja miejska.

Obowiązuje ona od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów do północy na terenie miasta i sąsiadujących gmin, które realizują z Krakowem transport publiczny.

"Unikaj aktywności na zewnątrz"

We wtorek rano mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie RCB o złej jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10. „Unikaj aktywności na zewnątrz” - napisano w alercie.

Według indeksu jakości powietrza GIOŚ, wszystkie z wyjątkiem jednej stacji w Krakowie wykazały przekroczenia stężenia pyłów PM10 powyżej 110 µg/m3, oznaczając jakość powietrza jako złą lub bardzo złą.

Urząd miasta zaapelował, by osoby szczególnie wrażliwe na smog unikały długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczyły wysiłek fizyczny na zewnątrz, a w przypadku chorób związanych z układem oddechowym zaopatrzyły się we właściwe medykamenty.