Gdzie pracuje Jacek Kurski?

Jacek Kurski przez wiele lat był prezesem TVP. Od września 2025 roku pracuje w Brukseli jako "Temporary Agent AD10" na rzecz frakcji EKR.

Ile zarabia Jacek Kurski?

"Super Express" dotarł do informacji na temat jego zarobków. Okazuje się, że podstawowa pensja Jacka Kurskiego wynosi ok. 50 tys. zł. To jednak nie wszystko. Są też liczne dodatki, takie jak chociażby świadczenia mieszkaniowe czy wsparcie na edukację dzieci. Razem z tym pensja byłego prezesa TVP może wynieść 70 tys. zł brutto.

Co robi w pracy Jacek Kurski?

Biuro prasowe EKR poinformowało, że Jacek Kurski pracuje osiem godzin dziennie a często zdarza się, że wychodzi z biura po godzinie 22:35. Wśród zadań, jakie wykonuje w swojej pracy były prezes TVP są:

analiza materiałów komisyjnych

przygotowywanie rekomendacji

speaking points dla polskich posłów w Parlamencie Europejskim.

Jacek Kurski zajmuje się również doradztwem w pracach Komisji Specjalnej ds. Europejskiej Tarczy Demokracji, Podkomisji Praw Człowieka oraz Delegacji ds. stosunków z USA. Były prezes TVP śledzi także anglojęzyczne publikacje z zakresu tematyki amerykańskiej i transatlantyckiej. Przygotowuje komentarze oraz rekomendacje dla posłów. Wśród jego obowiązków jest także udział w seminariach, wysłuchaniach publicznych i wydarzeniach organizowanych przez frakcję. Jacek Kurski ma elastyczne godziny pracy, ale jak wyjaśnia biuro EKR regularnie wypracowuje pełny etat. W 2025 roku wykorzystał maksymalną liczbę godzin.