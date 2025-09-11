Jacek Kurski przez kilka ostatnich lat był prezesem TVP. Obecnie wraz z żoną, ich córką Anną oraz synem z poprzedniego małżeństwa Joanny Kurskiej dzielą życie między Polską a Stany Zjednoczone.

Córka Jacka Kurskiego wyszła za mąż. Gdzie odbył się ślub?

Były prezes TVP z poprzedniego małżeństwa ma trójkę dzieci: Zdzisława Antoniego, Zuzannę oraz Olgierda. Okazuje się, że w poniedziałek 8 września Jacek Kurski brał udział w bardzo ważnym momencie życia swojej córki.

Zuzanna stanęła na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w Anglii. W sieci opublikowała zdjęcia ze ślubu. Na fotografiach widać elegancki wiktoriański pałacyk.

Jacek Kurski wydał córkę za mąż. "Zyskałem zięcia"

Jacek Kurski nie krył dumy i radości z faktu, że zyskał zięcia. Podzielił się tym z serwisem Glam Press. Zyskałem kolejnego syna, ma na imię Casimir, czyli po prostu "Kaz" - tak do niego mówię. Szybko się polubiliśmy, bo mamy podobne poczucie humoru - powiedział.

Były prezes TVP stwierdził, że z jego świeżo upieczonego zięcia będzie świetny mąż i ojciec. Przyjdzie czas, że zabiorę go w podróż po Polsce i razem z Zuzią pokażemy mu Gdańsk i Kraków - stwierdził Jacek Kurski w rozmowie z Glam Press.

Kim jest zięć Jacka Kurskiego?

Zuzanna Kurska od lat mieszka w Londynie. To tam studiowała i ukończyła dwie prestiżowe uczelnie: King’s College London oraz London School of Economics. Casimir, który został jej mężem pochodzi z francuskiej arystokracji i wykazuje duże zainteresowanie Polską.

Oprócz Jacka Kurskiego nie zabrakło braci Zuzanny. Zdzisław przyjechał na ślub z partnerką Eweliną, z którą wychowuje trójkę dzieci. Olgierd przyleciał z USA ze szkoły, w której się uczy. Na weselu obecna była także była żona Jacka Kurskiego - Monika.