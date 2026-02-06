Sytuacja jest napięta po tym, gdy ambasador USA w czwartek ogłosił zerwanie stosunków z marszałkiem polskiego Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w odpowiedzi na jego decyzję, by nie popierać przyznania Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Internauta do ambasadora USA: wracaj do domu

"Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi. Z wrogami poradzimy sobie sami. Polska nigdy nie »trzymała się z boku« i nigdy nie zaakceptuje amerykańskiego dyktatu. Naród polski szanuje swoją suwerenność. Wracaj do domu" - napisał użytkownik X Kacper Kamiński, nawiązując m.in. do kontrowersyjnej wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził pod koniec stycznia, że sojusznicy USA w Afganistanie "pozostali nieco w tyle, trochę z dala od linii frontu".

Reklama

Ambasador USA odpowiada internaucie

"Czy powinniśmy zabrać ze sobą wszystkich żołnierzy i cały sprzęt?" - zapytał ambasador Thomas Rose, odpowiadając na krytyczny wpis, w którym polski internauta napisał m.in. "Naród polski szanuje swoją suwerenność. Wracaj do domu". To co najmniej zaskakująca reakcja dyplomaty. Wpis Kamińskiego pojawił się pod odpowiedzią, jaką Thomas Rose udzielił Donaldowi Tuskowi. Rose odniósł się do wpisu premiera, który bronił w nim marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. "Zakładam, że pana przemyślana i dobrze sformułowana wiadomość została do mnie wysłana przez pomyłkę, ponieważ z pewnością miał pan ją na myśli, pisząc do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić pana rządowi" - napisał Thomas Rose.