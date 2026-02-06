Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego) generał Władimir Aleksiejew został poważnie ranny w zamachu, do którego doszło w piątek w stolicy Rosji, Moskwie – poinformowały rosyjskie media, powołujące się Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Generał trafił do szpitala.
Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej.
Oświadczenie śledczych
Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Swietłana Pietrienko, cytowana przez rosyjskie media, podała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.
Kim jest generał Władimir Aleksiejew?
Generał Władimir Aleksiejew to jeden z najwyższych rangą dowódców w służbach wojskowych Rosji. Wiceszef GRU jest kluczową postacią rosyjskiego wywiadu i odegrał dużą rolę w negocjacjach z szefem Grupy Wagnera, nieżyjącym już Jewgienijem Prigożynem, podczas słynnego buntu wagnerowców w 2023 roku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama