Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej.

Oświadczenie śledczych

Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Swietłana Pietrienko, cytowana przez rosyjskie media, podała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Reklama

Kim jest generał Władimir Aleksiejew?

Generał Władimir Aleksiejew to jeden z najwyższych rangą dowódców w służbach wojskowych Rosji. Wiceszef GRU jest kluczową postacią rosyjskiego wywiadu i odegrał dużą rolę w negocjacjach z szefem Grupy Wagnera, nieżyjącym już Jewgienijem Prigożynem, podczas słynnego buntu wagnerowców w 2023 roku.