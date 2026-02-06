Mariusz Błaszczak stwierdził, że Włodzimierz Czarzasty, kiedy był wicemarszałkiem Sejmu przez dwa lata zasiadał w Komisji ds. służb specjalnych. Nie złożył wtedy ankiety nt. bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych - podkreślił Błaszczak.

Błaszczak powołuje się na publikacje prasowe o Czarzastym

"Dlaczego tego nie zrobił? Zapewne dlatego, że na jednej ze stron tej ankiety, trzeba wypełnić rubrykę dotyczącą relacji z obcokrajowcami. A »Gazeta Polska« jasno stanowi w artykule, że takie relacje małżeństwo Czarzastych miało i ma wciąż" - mówił podczas konferencji prasowej wiceprezes PiS.

Mariusz Błaszczak o kontaktach Włodzimierza Czarzastego

Mariusz Błaszczak stwierdził, że skoro "bizneswoman z Petersburga bardzo mocno osadzona w świecie rosyjskim, w establishmencie rządzącym Rosją, a więc niewątpliwie mająca związki z Putinem, jest partnerką biznesową rodziny Czarzastych, to co Włodzimierz Czarzasty mógłby napisać w tej ankiecie?".