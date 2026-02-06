Producent wykrył ryzyko obecności cereulidyny. Jest to toksyna wytwarzana przez bakterie Bacillus cereus. To substancja wyjątkowo groźna, ponieważ jest odporna na wysoką temperaturę. Pasteryzacja ani gotowanie wody do mleka jej nie niszczą. Działa błyskawicznie, a pierwsze objawy mogą pojawić się już 30 minut po posiłku. Toksyna ta jest odporna na enzymy trawienne, co oznacza, że organizm dziecka nie potrafi jej zneutralizować.

U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia gwałtowne wymioty i biegunka bardzo szybko prowadzą do zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia, co wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Ostrzeżenie GIS w sprawie mleka. Lista wycofanych produktów

Sprawdź opakowanie swojego mleka. Jeśli data minimalnej trwałości zgadza się z poniższą listą, natychmiast przestań podawać produkt dziecku.

Marka BEBIKO: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT (350 g): 07.08.2026, 02.10.2026, 15.10.2026, 08.01.2027, BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT (600 g): 15.07.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 21.08.2026, 19.09.2026, 30.09.2026, 09.10.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 25.12.2026, 14.01.2027, 16.01.2027, BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT (700 g): 26.10.2026, BEBIKO PRO+ 1 (700 g): 28.11.2026, 03.02.2027.

Jakie są objawy zatrucia?

Toksyna działa bardzo szybko. Jeśli Twoje dziecko spożyło mleko z podejrzanej partii, zwróć uwagę na nagłe i silne wymioty, intensywne nudności, wyraźny ból brzucha. Objawy pojawiają się zazwyczaj od 30 minut do 6 godzin po jedzeniu. Choć u starszych dzieci dolegliwości często mijają po dobie, u niemowląt sytuacja jest znacznie poważniejsza ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby lub skrajnego odwodnienia.

Firma Nutricia Polska oraz GIS podjęły działania, by usunąć produkty ze sklepów. Jako rodzic powinieneś wyrzucić produkt lub odnieść go do miejsca zakupu, jeśli partia zgadza się z listą. Nawet jeśli mleko wygląda i pachnie normalnie, toksyna może być w nim obecna. Powinieneś skontaktować się z lekarzem, jeśli zauważysz u dziecka niepokojące objawy po spożyciu produktu. Możesz również zadzwonić na infolinię producenta w przypadku pytań: 801 16 55 55 lub napisać e-mail: serwis@nutricia.com.pl.