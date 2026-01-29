Produktu do żywienia niemowląt - jedna partia produktu wycofana

GIS przekazał, że został poinformowany przez firmę Nutricia Polska Sp. z o.o. oraz system RASFF o potrzebie wycofania jednej partii produktu do żywienia niemowląt BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g, z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus.

Chodzi o produkt BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g z numerem partii 111540592.

Natychmiastowa blokada produktu w kanałach dystrybucji

GIS zaznaczył, że firma NUTRICIA Polska sp. z o.o. dokonała natychmiastowej blokady tej partii produktu w kanałach dystrybucji. Dodatkowo firma poinformowała rodziców i opiekunów za pośrednictwem swoich stron internetowych.

GIS podkreślił, że żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać produktów o wskazanym w komunikacie numerze partii. W przypadku dodatkowych pytań rekomendujemy kontakt z lekarzem prowadzącym lub serwisem konsumenckim producenta nr tel. 801 16 55 55