Szpital w Radomiu wstrzymał planowe przyjęcia

W środę po południu szpital otrzymał informację z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, że w próbce wody, z której korzysta lecznica, wykryto bakterię z grupy coli.

Do czasu wykonania kontrolnych badań szpital odciął zasilanie lokalnej sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody - powiedział Zawodnik.

Lecznica podjęła też decyzję, że wstrzymuje przyjęcia na planowe zabiegi i dializy. Nieczynne są również poradnie znajdujące się w Centrum Rehabilitacji przy ul. Narutowicza.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

- W związku z tym, że w tej samej lokalizacji co szpital funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, za którą odpowiada Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, punkt ten również jest nieczynny – przekazała rzeczniczka RSS Wiktoria Kościelniak. Dodała, że najbliższy punkt pomocy zdrowotnej znajduje się w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu.

Każdy pacjent jest objęty opieką

Zapewniła również, że każdy pacjent wymagający dializ jest objęty opieką. - Pacjenci są systematycznie przewożeni do stacji dializ przy ul. Piastowskiej w Radomiu – powiedziała Kościelniak.

Sanepid bada kolejne próbki wody

Inspektorzy sanepidu pobrali do badań kolejne próbki wody. - Czekamy na wyniki. Mamy nadzieję, że przed południem otrzymamy pozytywną informację, że woda jest zdatna do spożycia i praca szpitala wróci do normalności - powiedział dyr. Zawodnik.

Pacjenci mają zapewnioną bezpieczną wodę

Pacjenci lecznicy mają zapewnioną bezpieczną wodę pochodzącą m.in. z Wodociągów Miejskich. - Jest ona dostarczana w jednorazowych saszetkach. Wodę w butelkach przywożą także darczyńcy. Gwarantujemy, że dla nikogo jej nie zabraknie – powiedziała Kościelniak. (PAP)