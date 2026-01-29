Zbigniew Ziobro - były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie poseł PiS - nie pojawia się od jakiegoś czasu na posiedzeniach Sejmu i obecnie przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Zbigniew Ziobro nieobecny w Sejmie

28 stycznia minął 7-dniowy termin możliwości usprawiedliwienia przez Ziobrę nieobecności. Usprawiedliwienie nie wpłynęło, w związku z czym marszałek Sejmu poinformował w czwartek, że przesłał szefowi sejmowej komisji regulaminowej Jarosławowi Urbaniakowi (KO) informację o nieusprawiedliwionych nieobecnościach Ziobry. Czarzasty przypomniał na konferencji prasowej, że komisja ma obowiązek rozpoznać jego wniosek i zająć stanowisko. Zaznaczył, że komisja może: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.

Czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed sądem? Zobacz wyniki sondażu
Czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed sądem? Zobacz wyniki sondażu

Będzie kara dla Zbigniewa Ziobro?

W momencie, gdy komisja przedstawi mi stanowisko, pan Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji- powiedział marszałek. Zapowiedział, że jeżeli Ziobro się nie odwoła, on przedstawi Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł. brutto miesięcznie. Uposażenie poselskie wynosi 13.467,92 zł brutto, a dieta parlamentarna 4.208,73 zł brutto.

Ziobro utraci dietę poselską?

W połowie stycznia marszałek Czarzasty mówił, że z powodu tego, że Ziobro nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu już teraz w trakcie pierwszych trzech dni każdego miesiąca nieusprawiedliwionej nieobecności Ziobrze zabierana jest każdego dnia 1/30 diety i 1/30 uposażenia, czyli 588 zł.; każdego następnego dnia nieobecności na posiedzeniu Sejmu - w zależności od tego, ile dni obraduje Sejm w danym miesiącu - Ziobrze odliczane jest codziennie 3534 zł.

Marszałek już wówczas zapowiedział, że skorzysta "ze wszystkich możliwości, jakie posiada Sejm i będzie robił wszystko", by doprowadzić do tego, że Ziobro utraci dietę i będzie otrzymywał 1/10 swojego uposażenia.

W nowelizacji Regulaminu Sejmu z maju 2025 r. zwiększono sankcje w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu Sejmu, jeżeli w danym miesiącu jest większa niż 3 dni. W takim przypadku marszałek Sejmu może zarządzić obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej posła o 1/5 za czwarty i każdy następny dzień nieusprawiedliwionej nieobecności podczas obrad Sejmu.

Znowelizowane przepisy przewidują utratę diety parlamentarnej i obniżenie uposażenia do 1/10 jego wysokości w kolejnych miesiącach, jeśli poseł, w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością, opuści 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu. Ma to zastosowanie do czasu wzięcia przez posła udziału w posiedzeniu Sejmu. Poseł może odwołać się do Prezydium Sejmu od zarządzonej uchwały w ciągu 7 dni od dnia, gdy zostanie ona mu doręczona.

Wobec Ziobry toczy się postępowanie karne, w którym prokuratura zarzuca mu m.in., że w czasie gdy był ministrem sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Zbigniew Ziobro bez immunitetu

Na początku listopada 2025 r. Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Następnie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Wówczas okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce – był wtedy w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli. W połowie listopada ub.r. prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia ub.r., posiedzenie zostało następnie dwukrotnie odroczone i teraz 5 lutego warszawski sąd rejonowy ma je kontynuować. 12 stycznia poinformowano, że Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.