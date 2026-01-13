Wobec Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Na początku listopada ub.r. Sejm uchylił Ziobrze immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Joanna Szczepkowska o prezydencie Nawrockim

Joanna Szczepkowska bacznie obserwuje to, co dzieje się w Polsce i ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego. Jest wobec niego krytyczna. Niedawno porównała go z Donaldem Tuskiem. "Ja naprawdę nie mogę zrozumieć, jak można nie widzieć klasy i kultury Donalda Tuska i różnicy między nim, a nadętym i pustym Nawrockim" - napisała niedawno. Stwierdziła też m.in., że Karol Nawrocki jest "wyszczerzonym sztywniakiem". Dostała kilka dni temu list od doradcy prezydenta, prof. Andrzeja Nowaka, w którym - jak napisała - pouczono ją, jak być kulturalnym.

Reklama

"Chciałby walczyć o kraj, lecz z kraju ucieka"

Joanna Szczepkowska szczegółowo omówiła wystąpienie Zbigniewa Ziobry po tym, jak rozeszła się wieść, że dostał azyl na Węgrzech. Dobry wieczór. To będzie bardzo długie. Nieodpornych przepraszam. "Skopiowałam fragmenty oświadczenia naszego Węgra o nazwisku Ziobro. Fragmenty komentuję" - zaczęła aktorka. "Bohater węgierski po prostu! Chciałby do kraju, ale musi walczyć o kraj, więc z kraju ucieka" - napisała Joanna Szczepkowska. "Dlatego wystąpiłem o objęcie jej międzynarodową ochroną. Za stosowanie brutalnych i bezprawnych metod członkowie rządzącego dziś w Polsce reżimu Donalda Tuska poniosą surowe konsekwencje. Do tej walki przyłożę rękę osobiście" - cytowała Ziobrę, a jej komentarz brzmiał: "Z Węgier do Polski jest ponad 800 km. Trzeba mieć bardzo długą rękę, żeby ją osobiście przyłożyć".