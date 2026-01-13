B. szef MS, poseł PiS Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową; władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. O decyzji węgierskich władz poinformował w poniedziałek na platformie X adw. Bartosz Lewandowski, jeden z obrońców Ziobry, wobec którego w Polsce toczy się postępowanie karne dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prawnik podał, że decyzję tę podjęto z powodu naruszeń praw i wolności w Polsce oraz działań m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do „szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”.

Nawrocki o "autonomicznych decyzjach" Węgrów

Podczas spotkania w Londynie dziennikarze zapytali premiera Karola Nawrockiego o sprawę azylu na Węgrzech dla Zbigniewa Ziobry. Prezydent Karol Nawrocki mówił o suwerennej decyzji węgierskiego rządu i podkreślił wagę budowania dobrych stosunków z Węgrami. "Staram się nie oceniać autonomicznych decyzji i myślę, że kraje europejskie też będą je respektować" - powiedział prezydent.

Prezydent o rujnowaniu ustroju i konstytucji

Karol Nawrocki mówił także w kontekście azylu dla Zbigniewa Ziobry, że ustrój w Polsce jest demolowany przez obecną koalicję rządzącą i łamana jest konstytucja. W związku z tym, jak podkreślił prezydent RP, nie wszyscy w Polsce mogą liczyć na uczciwy proces. Przywołał ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i powoływanie przez niego nowych sędziów. Prezydent Karol Nawrocki powiedział również, że on sam nie zdecydowałby się na taki krok jak Zbigniew Ziobro. Jest historykiem - podkreślił - i wie, że "ustrój w Polsce był wielokrotnie łamany po 1945 r.", ale to się zmieniało.